Aller à l’assaut des électeurs…une urgence pour Amadou Ba

Avec l’arrivée de Amadou Ba à la primature, il y’a de cela douze mois, l’on nous avait vanté un gouvernement d’attaque face au coût cher de la vie, du loyer, des inondations entre autres. Le gorgorlou sénégalais est encore en position stationnaire car, rien n’a presque changé. Le loyer malgré la baisse du prix et la promulgation de la loi, continue de flamber et c’est pareil pour les denrées de première nécessité. Le constat est que l’Etat n’a toujours pas d’emprise sur ces questions là.

Aujourd’hui si un bilan devait être fait, on pourrait citer les questions de bonne gouvernance. Puisque l’on a pointé du doigt plusieurs fois une justice à double vitesse avec notamment l’emprisonnement de milliers de jeunes affiliées à des partis politiques et le respect de la liberté de la presse, des droits humains et politiques. Et cela a presque jeté le discrédit sur l’action gouvernementale qui cacherait un bilan matériel pourtant réel et bien visible.

Mais en réalité, nous faisons face à un bilan mitigé malgré les efforts consentis de part et d’autre par le gouvernement dans un contexte chargé et tellement difficile, obligeant certains à parler de mauvaise gouvernance et de pays où le démocratie est en berne. Mais n’oublions pas qu’il fallait préserver la sécurité des populations et leurs biens. Personne n’a oublié les manifestations vécues au mois de juin, qui ont failli plonger le pays dans un chaos certain. Cela pourrait justifier à suffisance les dispositions de dissuasion prises par les autorités pour parer à toute éventualité tellement la situation était préoccupante et confuse pour tous. Ce qui est aussi important de souligner, c’est que, là, quoi que l’on puisse dire, il fallait mettre un terme à cette anarchie inouïe et inqualifiable qui continuait de gagner du terrain avec notamment les vols, agressions et autres destructions de biens publics et d’autrui. A coup sûr, le premier ministre Amadou Ba va être comptable de tout ce qui se dit, de la dissolution de l’ex-pastef à l’emprisonnement de certains responsables politiques.

Déjà, des rumeurs d’un remaniement ministériel sont entretenues depuis quelques jours mais, son bilan mitigé, lui sera utile en perspective des joutes à venir. A un peu plus de quatre mois de la présidentielle, tout laisse le croire, puisque le pays a fini de retrouver sa quiétude et sa sérénité habituelle après les nombreuses incertitudes qui ont plané sur la tête des sénégalais.

Maintenant, le plus important à faire à l’heure actuelle pour le président de la République, c’est qu’il libère son dauphin afin de lui permettre d’aller à la conquête des voix dans le Sénégal des profondeurs comme lui-même son mentor, l’avait fait.

Même si dernièrement des dissidences sont notées au sein de la coalition présidentielle depuis que le choix porté sur la personne du patron du gouvernement pour être le candidat de la majorité, sa postulation est de plus en plus adoubée au sein de Benno.

Lentement, mais sûrement, l’option du Premier ministre Amadou Ba pour reprendre le flambeau du « Macky », est en train de s’imposer à tous. Même si tout le monde n’est pas content parmi les compagnons de la première heure du président, l’on peut sans risque de se tromper, dire qu’avec en bandoulière son bilan sécuritaire qui est vital pour une nation et surtout l’accompagnent du chef, le candidat de Benno Bokk Yaakar pourrait réussir le pari s’il s’y met très vite et sans perdre de temps.

Aly Saleh