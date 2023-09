Présidentielle 2024 : La Cojer de Pikine va investir Amadou Ba

La Cojer de Pikine soutient sans réserve le choix porté sur le Premier ministre, Amadou Ba comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar à l’élection présidentielle de février 2024. Ces jeunes républicains remercient tous les responsables du département d’avoir approuvé à l’unanimité et sans aucune contestation le choix du Président Macky Sall.

Au candidat de la coalition BBY, la Cojer de Pikine rappelle que son choix n’a pas été facile et que le travail ne le sera pas non plus. Ils rassurent qu’Amadou Ba peut compter sur leur engagement, détermination et l’expérience électorale de la jeunesse du département de Pikine. En outre, la Cojer départementale exhorte la jeunesse à se mobiliser pour sillonner le département et battre campagne avec tous les moyens du bord pour une victoire nette et sans bavure dès le premier tour au soir du 24 février 2024.

La Cojer de Pikine envisage un grand meeting d’investiture du candidat de la coalition BBY Amadou Ba dans les prochains jours.