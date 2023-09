Alpha Condé brise le silence…un discours laconique

Installé en Turquie depuis son départ de la Guinée, Alpha Condé est resté proche de son parti le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG). Il n’hésite pas à le défendre contre ses détracteurs. C’était encore le cas le weekend écoulé, lors de l’Assemblée générale ordinaire de la formation politique.

Dans un discours laconique, l’ancien président guinéen a comparé le RPG à un éléphant, un lion, qui ne sauraient craindre les piqûres d’un « moustique». « Le RPG est à la fois un éléphant et un lion. La piqûre d’un moustique ne peut rien faire à un lion et à un éléphant. On ne peut pas arrêter le soleil avec la main. Il arrive qu’un aigle vole plus bas qu’une poule, mais une poule ne volera jamais aussi haut qu’un aigle. Les militants du RPG sont des aigles », a déclaré Alpha Condé qui s’exprimait par visioconférence, selon Guinéenews.

Pour rappel, l’ancien président guinéen a été renversé par un coup d’État, le 5 septembre 2021, alors qu’il exécutait son troisième mandat à la tête de la Guinée.