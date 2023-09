Macky asphyxie l’opposition…Elle riposte à l’arme lourde

Le Président Macky Sall continue de terroriser l’opposition au Sénégal. Non content des l’avoir réduite à sa plus simple expression, le voilà qui l’asphyxie de tous les bords. Même les partisans de Ousmane Sonko sont réduits au silence. Ils ne peuvent poser aucun acte pour faire face au régime finissant de Macky. Alors cette opposition a changé de stratégie. À moins de six (6) mois de la présidentielle, elle a trouvé un moyen de ripostee à la hauteur des attaques. Le pouvoir n’est plus seul sur le terrain.

Désormais, il n’y a que Benno Bokk Yakaar qui peut mener ses activités politiques sans entrave. La coalition au pouvoir a carte blanche. Au moment où l’opposition est confinée dans les permanences. Toutes les tentatives de manifestations sont tombées à l’eau. Toutes les marches annoncées par le F24, Yewwi Askan ou Y’en a marre se sont heurtées au refus des autorités. Même les candidats à l’élection présidentielle ne peuvent pas circuler librement pour faire leur tournée dans les zones reculées du territoire national.

Après Ousmane Sonko, c’est autour de Malick Gackou de voir ses caravanes stoppées. Ce qui fait redouter le syndrome du leader de l’ex Pastef. Alors l’opposition a changé de stratégie. Pour se faire, ils ont décidé de mener la vie dure à Macky Sall…à l’étranger. Ce sont les membres du parti dissous de Sonko, qui sont derrière cette entreprise de riposte. Ils ont réussi à s’organiser pour être présents à tous les déplacements du chef de l’Etat. Ce qui leur permet de manifester sans entrave.

Ce qu’ils ne pouvaient pas faire au Sénégal, ils le font désormais hors de nos frontières. Les partisans de Ousmane Sonko ont pris d’assaut, dimanche, l’hôtel où séjourne Macky Sall, pour participer à la 78e session ordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies. Ils ont projeté dans la rue des images des personnes tuées lors des manifestations meurtrières en date des 1er et 2 juin 2023. D’autres empâtés ont même attaqué la députée de Benno Bokk Yakaar Coura Macky. Un acte jugé lâche par les femmes du parti du pouvoir APR.

Ce qui a poussé, selon une partie de la presse, Macky Sall à changer d’hôtel. Une situation qui rappelle son dernier déplacement à Londres au mois de mai. L’opposition ne s’arrête pas en si bon chemin. Depuis quelques jours, Guy Marius Sagna dirige des manifestations dans la diaspora. Le député de Yewwi Askan Wi se croit dans les rues de Dakar. Comme l’a signalé Xibaaru, dans son édition de ce lundi, l’administrateur du FRAPP semble suivre les traces de son mentor, Ousmane Sonko.

Même l’exilé Ngagne Demba Touré est entré dans la danse. Le coordonnateur national de la Jeunesse Patriotique du Sénégal (JPS) a organisé une marche avec les patriotes du Mali. Ce, dit-il, pour « protester contre la volonté du régime de Macky Sall et du système qu’il incarne d’instaurer une Monarchie testamentaire au Sénégal ». Pour le jeune fuyard, le Sénégal a toujours été et demeurera une République où le pouvoir appartient au peuple souverain.

Ces nouvelles formes de lutte risquent d’écorcher davantage l’image du président Macky Sall sur le plan international. L’ex Pastef a toujours cherché à faire passer le chef de l’Etat pour un dictateur. En continuant d’associer son nom aux nombreux morts causés par Ousmane Sonko, ils risquent de réussir leur coup. Si le locataire du Palais n’y prête pas attention, il va être très impopulaire comme Abdoulaye Wade l’était dans la diaspora. Une très mauvaise publicité à moins de six (6) mois de la présidentielle du 25 février 2024.

Avec le phénomène de la «Sonkorisation» (quand les patriotes profitent des grands rassemblements pour scander le nom de Sonko), le pouvoir fait face à une nouvelle opposition. Aussi dangereuse que les manifestations qui ont fait plusieurs morts. Le pouvoir a intérêt à reprendre du poil de la bête, sinon le candidat de Benno risque d’avoir de grosses surprises durant la campagne.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru