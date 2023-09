Retour de Karim : une délégation à Doha…ça sent le cafouillage !

Karim reviendra-t-il au Sénégal un jour ? C’est la question que se posent les militants du PDS. Depuis la modification du code électoral qui lui permet de se présenter à la présidentielle de 2024, son retour est évoqué en vain. Les responsables disent que le retour est imminent mais voilà qu’une cacophonie s’est installée au sommet du vieux Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Que se passe-t-il au point qu’une délégation du PDS est dépêchée auprès de Karim Wade à Doha. Xibaaru vous dit tout sur ce qui se trame au sein du parti de Gorgui…

Ça chauffe au Parti Démocratique Sénégalais. Le retour de Karim est compromis. Selon nos sources, Karim Wade, dans une longue discussion téléphonique avec les responsables du PDS, a décidé d’ajourner son retour. Ce nouveau revirement de Karim a semé la panique dans le Parti Démocratique Sénégalais. Son père n’a pas été mis au courant, selon notre source. Karim Wade est pessimiste quant à ses chances à l’élection présidentielle, mais évoque d’autres motifs pour expliquer qu’il ait retardé son voyage.

Une délégation du PDS s’est rendue aussitôt à Doha pour essayer de convaincre le fils prodige. Les militants n’ont pas été mis au courant de cette situation qui pourrait créer la panique. En ce moment les discussions vont bon train et selon notre source, Karim Wade aurait partagé sa crainte avec les visiteurs venus du Sénégal. Selon Karim Wade, le parti au pouvoir l’empêcherait par tous les moyens de participer à l’élection soit par le parrainage ou encore par l’amende 138 milliards qui est une épée de Damoclès au-dessus de sa tête.

La délégation du PDS réussira-t-elle à faire revenir Karim Wade au bercail ? Elle est en train de faire des pieds et des mains pour convaincre Karim Wade a un retour au bercail. Il faut dire que l’attitude de Karim Wade ne rassure guère les libéraux. Le fils de Me Abdoulaye Wade ne sait pas de quoi demain sera fait. Pourra-t-il participer à l’élection présidentielle de février 2024 sans aucune entrave ?

Ensuite Karim Wade sait que par rapport aux autres candidats, il traîne un lourd handicap. Il est resté trop longtemps hors du Sénégal. Les rares seules fois où il s’est signalé aux Sénégalais depuis le Qatar, c’est pour envoyer des messages. Il n’y a pas eu une grande implication de Karim Wade sur beaucoup d’évènements ayant touché le peuple sénégalais. Et, il doit dès qu’il sera de retour aller à la rencontre des Sénégalais des profondeurs. Une véritable course contre la montre qu’il va devoir engager.

Un autre handicap qu’il traîne, il a des difficultés pour communiquer avec les Sénégalais des profondeurs. Un handicap qui pouvait ne pas se faire ressentir, si son père Me Abdoulaye Wade pouvait s’investir physiquement dans sa campagne. Or, l’ancien Président de la République est devenu trop vieux, il ne pourrait pas sillonner tout le Sénégal avec son fils.

Seulement au PDS, on veut tout faire pour le convaincre de rentrer au Sénégal et d’officialiser sa candidature. Le PDS ne peut pas se permettre pour la deuxième fois consécutive de rater une élection présidentielle au Sénégal. Ce qui serait catastrophique pour un parti d’une telle envergure et qui a marqué l’histoire politique du Sénégal. Or, le PDS à cinq mois de l’élection présidentielle, aura du mal à trouver un autre candidat pour remplacer Karim Wade.

La mission du PDS qui s’est rendue au Qatar va donc tout faire pour convaincre Karim Wade à revenir au Sénégal pour se lancer dans la bataille de l’élection présidentielle de 2024. Si Karim Wade ne revient pas sur sa décision, le PDS pourra même connaître une autre crise dont il aura du mal à survivre cette fois. Les responsables de ce parti fidèles à Me Abdoulaye Wade se sont beaucoup investis pour faire de Karim Wade leur candidat en 2024. La déception pourrait être grande dans leurs rangs, si le fils de Me Abdoulaye Wade venait à désister.

Seulement cela pourrait être une aubaine pour le candidat du parti au pouvoir. En effet, l’APR ferait tout dans un tel cas de figure pour draguer l’électorat du PDS. Une alliance avec le PDS ne serait pas alors exclue.

