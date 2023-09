Aly Ngouille-Boun Abdallah…alliance dangereuse pour Amadou Ba

Il n’est pas donné à n’importe qui d’accéder au fauteuil présidentiel. Les prétendants au trône vont devoir mouiller le maillot pour y arriver. Le candidat de Benno Bokk Yakaar sera le plus à plaindre dans cette compétition. Amadou Ba devra faire face à une opposition qui monte en puissance. Et des alliés qui font tout pour lui faire de l’ombre. Une alliance entre Aly Ngouille Ndiaye et Mahammed Boun Abdallah Dione va être un véritable problème pour lui. Ces deux leaders vont attaquer le point faible de la coalition au pouvoir.

Amadou Ba a eu raison de commencer à faire le tour du Sénégal. Depuis quelques jours, ils sillonnent le territoire national. Ce qui devrait lui permettre de se rapprocher davantage des sénégalais. Mais aussi barrer la route à ses adversaires qui feront tout pour l’éliminer. Des adversaires qui pullulent au sein de Benno Bokk Yakaar. Au sein de la mouvance présidentielle, certains ne digèrent toujours pas le choix de Macky. Et les plus dangereux sont les dissidents. Ils ont déjà commencé à nouer des alliances stratégiques.

C’est sur ces entre-faites que Mahammed Boun Abdallah Dione et Aly Ngouille Ndiaye semblent vouloir faire front commun. L’ancien Premier ministre a reçu l’ex ministre de l’Agriculture. « Quel beau cadeau d’anniversaire pour moi en ce 22 septembre : ce moment d’échange autour du Sénégal avec mon frère et ami Aly Ngouille Ndiaye », avait posté le nouveau candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Si cette alliance voit le jour, le candidat de Benno aura un problème difficile à résoudre.

Ces deux dissidents ont une très belle assise au sein de la confrérie Mouride. Ils sont aimés et respectés dans la cité religieuse. Aly Ngouille et Boun Abdallah Dione vont aller à l’assaut de l’électorat Mouride. Leurs entrés à Touba pourraient leur faciliter la tâche. D’autant plus que Ousmane Sonko et son parti sont exclus de la course. Les anciens collaborateurs de Macky Sall vont beaucoup gagner en ouvrant leur premier front dans la cité de Bamba devenue la convoitise de tous les hommes politiques.

Avec tous les grands chantiers et tous les projets dans cette cité, la coalition au pouvoir a toujours été battue à Touba. Le PDS garde une bonne assise dans cette partie du territoire. Malheureusement, les libéraux ne se sont toujours pas encore réveillés à moins de six (6) mois de la présidentielle. Ce qui augmente les chances de Boun Abdallah Dione et Aly Ngouille Ndiaye. Pour celà, il faudrait que les deux hommes réussissent à faire une alliance. Mais Macky les laissera-t-il faire ? Si on en croit une certaine presse, le chef de l’Etat tenterait de convaincre son ancien ministre de l’Agriculture pour qu’il reste au sein de Benno.

Même si ces deux ex-Apéristes ne possèdent pas une base solide, le candidat de Benno devrait faire attention à eux. Aly Ngouille et Boun Abdallah Dione font partie de la branche de ceux qui se disent membre de «l’APR Authentique». Le même groupe qui a tout fait pour que Amadou Ba ne soit pas le «champion» de Macky. Maintenant qu’ils ont des membres dans la course, ces authentiques pourraient changer de fusil d’épaule à quelques mois de la présidentielle.

Un changement qui sera fatale à Amadou Ba. Le Premier ministre a, jusque-là, réussi à avoir un consensus. La majorité de la mouvance présidentielle accepte de se ranger derrière lui. Mais celà c’était avant que Boun Abdallah Dione n’officialise sa candidature. Sans base solide, celui qu’on surnomme le «Baye Fall» de Macky va chambouler les plans du candidat de Benno. L’entourage de Amadou Ba doit commencer à garder un oeil sur leur ancien camarade.

L’aventure sera très difficile pour Amadou Ba. Le Premier ministre devra se battre sur plusieurs front pour réussir à être le cinquième président. Si Macky Sall a réussi à réduire l’opposition à sa plus simple expression, ce n’est pas encore le cas pour les dissidents de Benno. Ils vont tout faire pour freiner le candidat de la mouvance présidentielle. Mais avec la candidature annoncée de Serigne Modou Kara Mbacké, Boun Abdallah Dione et Aly Ngouille Ndiaye auront de la concurrence chez les Mourides.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru