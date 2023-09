Présidentielle 2024 : les 4 visages du tableau final

La présidentielle du 25 février 2024 est-elle incertaine comme le stipulent certains observateurs ? Pour d’autres observateurs, le président de la République sera un illustre inconnu comme ce fut le cas de Macron en France en 2017. Mais ici au Sénégal, le profil des candidats nous donne à peu près les visages qui pourront faire partie du dernier carré. Malgré plus de 50 candidatures déclarées, il sera facile de dégager les 4 visages parmi lesquels il y aura un seul élu à qui Macky remettra les clefs du Palais.

Ils sont plus de cinquante candidats à la présidentielle de 2024. Des candidats qui ne peuvent être présentés comme étant farfelus sont dans les rangs. Qui prendra au sérieux certaines candidatures des plus tordues ? Il ne faut pas détourner de l’essentiel le peuple sénégalais le peuple sénégalais. C’est ce que tentent de faire des aventuriers. Voilà que des individus qui roulent pour leurs seuls propres intérêts car n’ayant qu’en vue de moyenner leurs voix pour se briguer des postes se positionnent pour l’élection présidentielle de 2024.

Résultat des courses, ce sont plus de 50 candidats qui sont déclarés en 2024. Du jamais vu ! Voilà ce qui démontre l’opportunisme qui règne au sein de la classe politique sénégalaise. Des dirigeants politiques prêts à vendre leurs âmes aux diables rien que pour s’offrir des strapontins. Il faut le dire, parmi eux, il existe plus de 45 tocards mais aussi, il y a une dizaine de favoris qui pourront passer le filtre du parrainage.

Plus du tiers des candidatures sera éliminé par le parrainage. Des outsiders proches du pouvoir comme Souleymane Ndéné Ndiaye ne passeront pas le cap des parrainages. Tout le monde ne comprend même pas pourquoi l’ancien Premier ministre sous Me Abdoulaye Wade qui n’a jamais connu une base électorale effective veut se présenter à l’élection présidentielle de 2024. Souleymane Ndéné Ndiaye veut porter le rôle de trouble-fête alors que son poids politique ne le lui permet pas.

Il existe le cas de la candidature de Karim Wade. Xibaaru l’a déjà exprimé, et c’est ce qui montre pourquoi Karim Wade n’est jusqu’ici au Sénégal pour présenter officiellement sa candidature et se lancer dans la pré-campagne à 5 mois de l’élection présidentielle. Une épée de Damoclès plane sur Karim Wade. Le candidat Karim Wade pourrait être recalé pour faute de quitus fiscal. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall avait indiqué que les amendes dues à l’Etat doivent être soldées.

Et Karim Wade, à moins d’un coup de pouce de l’Emir du Qatar, ne pourra pas solder sa dette à l’Etat du Sénégal. Voilà des éléments qui pourront changer la donne lors de la prochaine élection présidentielle. C’est dire que si on parle d’une cinquantaine de candidatures à l’élection présidentielle, il n’y aura que peu à être alignés sur la course. L’élection présidentielle au Sénégal de 2024 va être intense.

Au finish, on pourra se retrouver avec 4 visages connus : le PM Amadou Ba, les anciens PM Aminata Touré et Mahammed Boun Abdallah Dionne, et enfin Khalifa Sall. Ils passeront le parrainage et pourront s’affronter le 25 février 2024. Ils présentent tous les atouts pour que leurs candidatures soient retenues lors de cette échéance électorale. Contrairement à Ousmane Sonko ou à Karim Wade.

Karim Wade est pessimiste quant à ses chances de voir sa candidature être retenue. Il traîne également ce lourd handicap, c’est d’être absent du terrain politique. En réalité, il n’y a jamais être présent. Karim Wade ne doit sa seule existence politique que d’être le fils de l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade dont il n’a une seule fois hérité son aura politique. Karim Wade est un personnage qui a toujours été coupé des réalités politiques sénégalaises, aussi bien lorsque son père Me Abdoulaye Wade était dans l’opposition qu’il a été au pouvoir avant sa chute en 2012.

On aura beau le dire. Ils vont être une cinquantaine à déclarer leur candidature en 2024. Au résultat, il n’y aura Que peu d’élus. Tous ces nombreux candidats vont être recalés et il n’existera que peu d’élus.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn