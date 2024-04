Les leaders du Pastef Ousmane Sonko (gauche) et Bassirou Diomaye Faye (à droite)

Diomaye et Sonko sont avertis sur l’argent du pétrole et du gaz…

Le duo Diomaye Faye-Ousmane Sonko à la tête du Sénégal a aujourd’hui une chance, d’après Jean-Baptiste Placca, journaliste et éditorialiste à RFI. Une chance qui devrait lui permettre de satisfaire les attentes des Sénégalais. « Le Sénégal a apporté peu de devises à la Banque centrale. Il est bientôt producteur de pétrole et de gaz et ils vont donc avoir des ressources », a déclaré le journaliste.

Toutefois, l’ancien rédacteur en chef de « Jeune Afrique » avertit : « C’est aussi là que commencent les pyramides de corruption et de despotisme. Quand l’argent du pétrole vient abondamment, même si eux (Diomaye et Sonko), personnellement, sont honnêtes, il y aura toujours quelques margoulins dans leur entourage qui vont les pousser à verser dans des pratiques qu’ils dénonçaient quand ils étaient opposants ».

Pour M. Placca, « on ne demande à aucun chef d’État d’être extraordinaire, mais s’ils posent des actes qui vont dans le sens de l’intérêt général, que les gens sentent que quelque chose change en bien dans leur quotidien, ils auraient plus d’indulgence par rapport aux petites erreurs, aux fautes que peut commettre ce régime ».

Quant aux audits annoncés par le président Diomaye Faye, Jean-Baptiste Placca n’y voit pas rien « d’offensant pour son prédécesseur ». Le journaliste considère que « si on demande aux dirigeants de rendre des comptes, il faut qu’ils commencent par faire l’état des lieux au moment de prendre en main le destin d’un pays ».

Par ailleurs, poursuit-il, « même s’il y a une chasse aux sorcières, il arrivera un moment où les Sénégalais considéreront que le bonheur qu’ils n’ont pas ou le malheur qu’ils ont ne sont plus une conséquence de ce que Macky Sall, qui n’est plus là, leur a fait et donc je pense qu’il vaut mieux surtout bien diriger ».

Source Seneweb