Diomaye et Sonko accueille leur 1er transhumant : un PDG milliardaire

Un nouveau régime s’est installé au lendemain de l’élection présidentielle du 25 mars 2024. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye est le successeur de Macky Sall. L’ancien membre du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) veut un Sénégal nouveau qui rompt avec les anciennes pratiques politiciennes. Dans ce régime, la transhumance n’a pas sa place. Les patriotes ne veulent pas avoir affaire avec les dignitaires de l’ancien régime. Mais un membre de Benno Bokk Yakaar, PDS milliardaire a déjà retourné sa veste.

Va-t-on vers une véritable rupture ? Le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son premier ministre sont en train de tout faire pour changer les habitudes sénégalaises. Ils ont prévu de faire un vaste ménage dans l’administration. Le Pastef est venu au pouvoir avec son propre projet. Chez les patriotes, la transhumance est bannie. Les membres de ce parti sont foncièrement contre cette pratique. Même si leurs leaders acceptent certains membres de l’ancien régime, leurs partisans ne sont pas du même avis. Mais celà ne dissuade pas les politicards assoiffés de pouvoir.

Un fidèle allié de Macky Sall fait déjà les yeux doux au régime de Diomaye. Profitant de l’installation du nouveau chef d’Etat, ce Président Directeur Général (PDG) se dit prêt à travailler avec les nouvelles autorités. Il a même profité de l’occasion pour aduler Ousmane Sonko. Cette personne n’est autre que Mamadou Racine Sy. Le Président du Conseil d’Administration (PCA) de l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) est le tout premier membre de Benno Bokk Yakaar à vouloir intégrer le cercle restreint des actuels locataires du Palais et de la Primature.

Cette volonté soudaine de Racine Sy de vouloir rejoindre Ousmane Sonko et Diomaye Faye n’étonne pas les sénégalais. Dans un souci de transparence et de gestion efficace des ressources, le Président a demandé au Premier Ministre de procéder à une revue exhaustive des programmes et projets en cours dans chaque ministère. Cette revue inclura également des audits des recrutements et des ressources humaines afin d’assurer une gestion optimale du capital humain. Ainsi, la gestion du King Fahd Palace, hôtel dans lequel séjourne les nouvelles autorités, sera passée en revue.

Depuis des années, travailleurs et syndicalistes du King Fahd Palace ont décrié la gestion du PDG et du DG. En pleine pandémie de Covid-19, de nombreux employés ont été envoyés au chômage. Certains ont même vu leurs salaires réduits de moitié. Ces travailleurs ont réclamé la tête de leur PDG et de son équipe. Si on en croit même une certaine presse, l’hôtel a été condamné dans l’affaire l’opposant à l’entreprise MilleniumTrans Afrique. Et si rien n’est fait, le créancier menacerait de faire une saisie immobilière sur les terrains de l’hôtel.

Malgré les graves manquements, Macky Sall et tous les ministres qui sont passé à la tête du ministère du Tourisme l’ont laissé faire. Une situation déplorée par les syndicalistes qui ne savent plus à quel saint se vouer. Mais avec la venue de ce nouveau régime, syndicalistes et travailleurs espèrent que justice sera faite. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent procéder à un audit de fond en comble des comptes et de la gestion de grand réceptif hôtelier du Sénégal. Une fouille minutieuse permettrait aux sénégalais de savoir toute la vérité dans cette affaire. Mais ce sera aussi une excellente manière de rendre justice à ses hommes et femmes qui, depuis longtemps, souffrent au sein de cet hôtel.

On comprend pourquoi Clédor Sène refuse systématiquement que Racine Sy ne transhume dans le pouvoir. Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye n’ont pas le droit de trahir les travailleurs du King Fahd Palace. Les nouvelles autorités doivent régler une bonne fois pour toute le problème au sein de cet hôtel. Pour rendre justice et régler le problème de la faible présence des femmes dans le nouveau régime, le poste de PDG devrait revenir à une syndicaliste qui a toujours porté le combat des travailleurs.

Tous les DG, PCA et PDG sous le régime de Macky doivent avoir la dignité de rester dans l’opposition. Après avoir bénéficié des avantages de leur poste et comploté contre leur candidat jusqu’à ce qu’il perde l’élection, ils doivent assumer. La rupture tant prônée par Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye commence par le refus de la transhumance sous toutes ses formes.

