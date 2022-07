Aly Saleh Diop a échoué…les moutons de Tabaski ont couté cher

Si le président de la République a félicité les acteurs nationaux de l’élevage et son gouvernement, il faut dire que les Sénégalais n’oublieront pas de sitôt cette Tabaski. La production nationale a relevé le défi de l’offre de moutons maison, surtout que l’honneur national n’a pas été remis en cause par les moutons venant de la Mauritanie et du Mali. Justement pour le Mali, l’embargo a été une bonne chose du côté de l’élevage national. Certes, l’embargo a été levé le 03 juillet, juste une semaine avant la tabaski et certes 5000 moutons maliens ont été autorisés à entrer au Sénégal, mais à quelque chose malheur est bon puisque cela a permis de booster l’élevage national.

Cependant, il faut oser dire que la production nationale était vraiment hors de portée de la bourse des Sénégalais moyens. Les moutons dits « thiogal » qui coûtaient auparavant dans la fourchette de 65.000 frs à 90.000 frs s’échangeaient cette année sur le marché entre 110. 000 frs à 170.000 frs. Du jamais vu auparavant ! Les pères de famille goorgorlu en ont vu de toutes les couleurs. Au lendemain de la Tabaski, le ministre de l’Elevage s’est affiché dans la presse pour bomber le torse à propos d’une éventuelle réussite de la tabaski.

Ce qui ne devait pas être le cas parce que les Sénégalais n’ont jamais autant souffert pour se payer un bon mouton de tabaski. Les prix des moutons locaux dépassent la bourse des Sénégalais. Si Macky Sall se met dans une perspective d’autosuffisance en moutons à l’orée 2025, il doit revoir sa politique d’accompagnement de l’élevage du pays surtout en mettant une stratégie de maitrise de l’aliment du bétail qui est devenu un véritable facteur handicapant du développement du secteur, selon Le Témoin.