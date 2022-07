Législatives : La belle leçon de Mimi Touré et Oumar Sarr à Dagana

Ce n’est pas seulement la conquête des suffrages qui est de mise dans la présente campagne. Mais il y a aussi les côtés croustillants. Une photo de Mimi Touré et Oumar Sarr sur le toit du véhicule de la tête de liste de BBY fait sourire assurément. Elle n’est pas passée inaperçue lorsque Oumar Sarr recevait hier dans son fief historique de Dagana Mimi Touré. Cette dernière, dopée par une forte mobilisation de la coalition Benno Bokk Yaakaar, a rendu un vibrant hommage aux femmes du Walo, descendantes de Djjembeut Mbodj et Ndaté Yala, toutes deux reines du Walo qui ont combattu les Français avec leurs armées.

Mais le côté salace selon Le Témoin, c’était la rencontre entre Mimi Touré et Oumar Sarr. Les deux ont été époux et Mimi Touré en s’adressant à Oumar Sarr l’a appelé « M. le Ministre Oumar Sarr, Bayou Dior » du nom de leur fille aînée. Oumar Sarr lui-même a été d’une grande cordialité tout au long de la visite et a raccompagné l’ancienne Première ministre — qui n’est autre que son ex-épouse — jusqu’à la sortie du département. Décidément une grande leçon de vie et de civilité que nous donnent ces deux politiciens qui ont par le passé aussi croisé le fer au début de l’alternance sans jamais se donner en spectacle.