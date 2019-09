Amadou Ba accueilli par le chef de Gouvernement du Royaume du Maroc…

Le Chef du Gouvernement s’est félicité de la qualité exceptionnelle des relations séculaires et multiformes entre le Sénégal et le Maroc, en saluant le leadership de Son Excellence le Président Macky Sall, notamment en Afrique.

Son Excellence Monsieur Amadou BA , au cours de sa visite de travail au Maroc à l‘invitation de son Homologue, Son Excellence Monsieur Nasser BOURITA, eu un entretien fructueux lors duquel les deux Ministres ont passé en revue la coopération bilatérale déjà intense entre les deux pays et échangé des vues sur les voies et moyens de la redynamiser davantage, notamment sur le plan de l‘investissement et des échanges économiques.

Le MAESE a également été reçu par Monsieur Habib El MAlki, Président de la Chambre des Représentants du Royaume Chérifien, Durant cette entrevue, du reste, très chaleureuse, le MAESE et le Président de la Chambre ont évoqué la nécessité d‘intensifier les relations entre les deux pays et convenu de travailler à la redynamisation des groupes d‘amitié entre le Maroc et le Sénégal.