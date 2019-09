Sédhiou : 17 ASC boycottent les navétanes

La commune de Sédhiou est composées de deux zones dont 24 associations sportives et culturelles (Asc). L’une en a 13 et l’autre 11. Les six (6) Asc de la première zone et toutes les onze de la seconde ont troué leur ballon et déchiré leur maillot.

D’ailleurs, le ministre des Sports Matar Bâ leur avait promis à chacune de ses visites sur le chantier que les prochaines navétanes se joueront au stade municipal. La jeunesse sportive s’était alors déplacée vers les terrains des lycées Ibou Diallo et Balla Moussa Daffé en attendant la concrétisation des promesses du ministre. Quatre ans se sont donc écoulées sans que l’infrastructure, tant attendue ne soit livrée.

Selon le porte parole Omar Ndao, l’attente a été longue et amère. Tous de rouge vêtus, les membres de ces Asc ont tenu un sit-in pour réclamer la poursuite des travaux du chantier. Mieux, dimanche prochain, ils comptent organiser une marche à travers les principales rues de la capitale régionale.