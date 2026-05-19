Escroquerie au visa et faux monnayage : Trois individus arrêtés

La Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et pratiques assimilées (DNLT) a déféré, le 15 mai 2026, trois individus devant le parquet du Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Dakar. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie au visa, faux monnayage et complicité.

L’affaire a éclaté le 12 mai 2026, à la suite de la plainte d’un ressortissant étranger. Celui-ci accuse le suspect principal de lui avoir soutiré 4.140.000 FCFA en échange de la promesse d’un visa Schengen pour la France. Les deux hommes s’étaient rencontrés en Gambie avant que la victime ne soit invitée à Dakar pour formaliser son dépôt. Le mode opératoire du réseau reposait sur une mise en scène bien rodée à proximité d’un centre officiel de dépôt de visas. Un complice simulait l’oubli du passeport pour interrompre la procédure, un autre conduisait la victime dans un multiservice voisin afin de produire un faux récépissé diplomatique, puis les escrocs exigeaient son retour en Gambie en prétextant disposer d’un contact interne capable d’accélérer la délivrance du visa. Quelques jours plus tard, rappelée à Dakar, la victime s’est vu présenter un faux visa apposé sur son passeport, avant de transférer 2.900.000 FCFA supplémentaires. Le suspect principal lui a ensuite annoncé frauduleusement la perte du document.

Les investigations menées par la DNLT ont permis l’interpellation du suspect principal. Si ce dernier a reconnu les faits d’escroquerie tout en tentant de rejeter la responsabilité sur ses acolytes, l’exploitation technique de son téléphone portable a révélé une activité parallèle de faux monnayage à grande échelle. Des vidéos WhatsApp montraient des valises remplies de liasses de billets. Le mis en cause a reconnu qu’il s’agissait de faux billets, évalués à deux milliards de FCFA, appartenant à un ressortissant gambien. Les enquêteurs ont également découvert une vidéo où le suspect manipule 90.000 dollars américains en faux billets, qu’il authentifie lui-même. Acculé par les preuves, il a admis avoir remis ces devises à un tiers actuellement en fuite.

Les deux complices ont été arrêtés et conduits au siège de la DNLT. Le premier a nié toute implication dans le faux monnayage, mais a reconnu avoir remis 4.000.000 FCFA au suspect principal pour l’achat de « mercure », utilisé dans des pratiques mystiques. Le second, après un silence initial, a reconnu son rôle dans le projet des deux milliards de faux FCFA, tout en affirmant n’avoir vu l’argent qu’à travers les vidéos WhatsApp. Malgré leurs dénégations, les preuves matérielles accablent les trois suspects.

Les autorités poursuivent activement les recherches pour interpeller les autres membres de ce réseau criminel, dont certains sont déjà en fuite. Cette affaire illustre l’ingéniosité des réseaux d’escroquerie et de faux monnayage, mais aussi la vigilance des services spécialisés qui œuvrent à protéger les victimes et à démanteler ces pratiques frauduleuses.