Ross Bethio : Une femme ébouillante son mari et sa coépouse

Une violente affaire de tentative d’homicide volontaire a secoué, ce lundi 18 mai 2026, le village de Thieudem Peulh, situé à une quinzaine de kilomètres de Ross-Béthio, dans la commune de Ngnith. Une histoire de ménage polygame a failli tourner au drame familial.

Selon les informations recueillies sur place, les faits se sont produits aux environs de 8 heures du matin. Une dispute aurait éclaté au sein du foyer entre un homme et sa deuxième épouse. Dans un accès de colère, cette dernière aurait décidé de s’en prendre à son mari ainsi qu’à sa coépouse.

Alors que le couple prenait tranquillement son petit-déjeuner, la mise en cause leur aurait volontairement versé de l’eau bouillante dessus, provoquant de graves brûlures sur les deux victimes.

Alertés, les secours ont rapidement évacué les blessés vers le centre de santé de Ross-Béthio, où ils ont reçu les premiers soins d’urgence. D’après des sources médicales, les victimes souffrent de brûlures profondes au second degré.

Le mari, grièvement atteint, a été transféré dans un état critique à l’hôpital régional de Saint-Louis. Sa première épouse, également touchée, y poursuit sa prise en charge médicale.

L’auteure présumée des faits a été interpellée par les éléments de la gendarmerie de Ross-Béthio. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cette affaire qui plonge le village de Thieudem Peulh dans l’émoi.

Source : Seneweb