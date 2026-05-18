A Madagascar, Moscou tisse sa toile politique (Par Anjara Maeva)

Du voyage controversé du patron de la CENI à l’activisme d’associations prorusses, la Russie s’installe au cœur du jeu malgache – depuis le putsch qui a renversé le président Rajolina en octobre dernier- au risque de brouiller la sincérité du débat politique.

Le déplacement du président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Thierry Rakotonarivo, à Moscou continue de susciter malaise et interrogations à Antananarivo. Il y a quelques jours les colonnes de L’Express de Madagascar rapportaient que le responsable affirme n’avoir « signé aucun accord » avec la Russie et présente son voyage comme une simple participation à un atelier international sur l’observation électorale réunissant plus de 80 pays. Il reconnaît néanmoins que la commission électorale russe a proposé une coopération matérielle, technique et financière, qui doit encore être examinée par le bureau de la CENI, tout en assurant qu’aucune aide ne sera acceptée si elle menace « l’intégrité du processus électoral ».

Pris isolément, ce déplacement pourrait passer pour une séquence diplomatique de plus. Mais il intervient alors que des médias russes mettent déjà en avant la disponibilité de Moscou pour « aider Madagascar à organiser les élections de 2027 », notamment en fournissant logiciels et technologies de traitement des listes électorales, dessinant une coopération bien plus structurante qu’un simple échange de bonnes pratiques. Surtout, le profil de Thierry Rakotonarivo – ancien directeur de cabinet de Siteny Randrianasoloniaiko, président de l’Assemblée nationale et considéré comme l’un des principaux relais de la Russie dans le pays – nourrit les soupçons d’une stratégie d’influence plus globale, qui engloberait désormais le cœur même de l’appareil électoral.

Or, si le rapprochement militaire et économique entre Antananarivo et Moscou fait l’objet d’analyses nourries, la pénétration du champ politique intérieur par les réseaux russes reste moins commentée, alors même qu’elle s’est fortement accélérée en six mois.

Réseaux politiques, de l’opposition à la junte

Longtemps cantonnés à certains segments de l’opposition, les relais prorusses ont pris une nouvelle dimension depuis le coup d’État d’octobre 2025 et l’arrivée au pouvoir du colonel Michaël Randrianirina. Figure centrale de ce basculement, Siteny Randrianasoloniaiko – ancien chef de l’opposition parlementaire, aujourd’hui président de l’Assemblée – a multiplié les gestes en direction de Moscou : déplacement à la Douma pour rencontrer la vice-présidente Viktoria Abramchenko, annonce de la venue d’une délégation militaire conduite par le général Andreï Averyanov, chef présumé d’Africa Corps, et accompagnement du chef de la junte lors de sa visite officielle au Kremlin en février. Celui qui était déjà présenté comme « l’homme de Moscou » à Madagascar s’est imposé comme un architecte clef du rapprochement russo-malgache, au croisement des sphères politique, sécuritaire et économique

Autour de lui, une constellation de personnalités s’est structurée. Ancien ministre de la Défense, Léon Jean Richard Rakotonirina, lance un nouveau parti, le Réveil patriotique de Madagascar uni (RPMU), explicitement orienté vers la Russie, les BRICS et un discours anti-occidental assumé. Il a présidé l’association « Les Amis de la Russie », saluée publiquement par l’ambassadeur de Russie Andrey Andreev comme un acteur clé de la coopération bilatérale.

Le colonel Randrianirina, leader de la junte, s’appuie de son côté, pour sa sécurité personnelle et pour l’entraînement de ses troupes, sur Africa Corps, dont les instructeurs et équipements – kalachnikovs, drones, blindés BMP‑3 – sont désormais bien visibles sur le terrain. Notons que l’activation du canal CENI–commission électorale russe, par l’intermédiaire de Thierry Rakotonarivo, vient ajouter un étage institutionnel à cette architecture d’influence. Moscou se retrouve ainsi au cœur de la préparation du référendum et de la présidentielle de 2027.

Cette accumulation nourrit le risque que la Russie, en diversifiant ses points d’appui au sein du paysage partisan et étatique malgache, contribue à brouiller la sincérité du jeu politique. En soutenant simultanément des figures issues de l’ancienne opposition, des nouvelles formations politiques et les autorités de transition, Moscou se donne les moyens d’influencer le champ politique quel que soit l’issue des recompositions à venir, au risque d’encourager une dérive plus autocratique qu’alternante

Mainmise informationnelle et offensive culturelle

Cette pénétration politique s’accompagne d’une offensive d’influence dans les domaines médiatique, culturel et associatif. Le tissu d’associations favorables à Moscou s’est densifié ces dernières années : Les Amis de la Russie, longtemps présidée par Richard Martin Rakotonirina avant d’être reprise par Harison Razafindrakoto, fonctionne comme un cercle d’influence discret réunissant d’anciens étudiants malgaches formés en URSS puis en Russie. Simultanément, l’association Fraternité Madagascar–Russie, fondée en 2023 par Mahazaka Solofonantenaina, vice‑président de l’association, gère la Maison russe à Antananarivo, relais de Rossotroudnitchestvo, l’agence fédérale russe chargée de la coopération culturelle à l’international. Ces structures, saluées par l’ambassade russe, organisent événements, formations linguistiques et rencontres qui normalisent et valorisent la présence russe au cœur de la capitale.

Sur le terrain médiatique, l’agence African Initiative a franchi un palier en coproduisant « Russamada », une émission hebdomadaire diffusée sur la Radio nationale malgache, ouverte par l’hymne patriote « En avant la Russie » et présentée comme un programme d’échanges culturels. L’agence, très active sur les réseaux sociaux, affiche son logo sur les panneaux d’Antananarivo, revendique le recrutement de journalistes, blogueurs et influenceurs prêts à produire des contenus favorables à Moscou, et annonce même l’ouverture d’une école de journalisme. Ce déploiement informationnel, déjà observé au Sahel, s’articule à la présence sécuritaire d’Africa Corps et aux projets économiques portés par la nouvelle chambre de commerce russo-malgache, qui cible l’agriculture, les mines, l’énergie et des sites stratégiques comme le port d’Antsiranana.



En quelques mois, la Russie s’est ainsi imposée sur tous les fronts : politique, sécuritaire, médiatique et économique. Elle profite directement de la chute du président Andry Rajoelina dont la politique étrangère s’était distinguée par un équilibre dans les partenariats noués. Cette bascule diplomatique pourrait occasionner des retours de balanciers dommageables, tel que l’exaspération de Washington. Dans un contexte de crispation interne, marqué par le durcissement de la junte et les frustrations de la génération Z, la question est désormais moins de savoir si Moscou « entre » dans le paysage malgache que de mesurer à quel point sa présence pèsera sur la compétition politique à venir. L’expérience d’autres théâtres d’intervention russes, de la Centrafrique au Sahel, où l’empreinte sécuritaire et informationnelle s’est accompagnée d’un recul des contre‑pouvoirs, alimente les doutes sur le fait que cette influence rapide soit de bon augure pour la pluralité, la transparence et la stabilité de la vie politique à Madagascar.

Par Anjara Maeva