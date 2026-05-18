Oumar Sarr conditionne sa participation au dialogue national

Le coordonnateur du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), Oumar Sarr, a exprimé ses réserves quant au dialogue national annoncé par le président Bassirou Diomaye Faye. Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche 17 mai 2026, l’ancien ministre a posé plusieurs conditions avant d’envisager une participation.

Selon lui, la première exigence concerne la clarté du format et des thèmes. « Nous ne savons pas encore comment il compte organiser ce dialogue ni qui il va inviter », a-t-il déclaré, estimant indispensable que les sujets soient définis à l’avance. Les réformes institutionnelles, les libertés publiques et les questions économiques figurent parmi les thèmes qu’il juge prioritaires.

« Si c’est une démarche pour diviser l’opposition, nous n’irons pas. Mais si c’est sur les libertés, les réformes politiques, le fonctionnement de la démocratie ou l’économie du pays, nous pouvons répondre », a-t-il précisé.

Oumar Sarr a également insisté sur la nécessité d’une coordination au sein de l’opposition, afin que la participation soit discutée et harmonisée entre les différentes coalitions. Enfin, il a rappelé qu’aucune décision définitive ne pourra être prise sans invitation formelle et sans clarification préalable du dispositif.