Oumar Sarr critique la gouvernance du tandem Diomaye–Sonko

L’ancien ministre Oumar Sarr, aujourd’hui coordonnateur du Front pour la défense de la démocratie et de la République (FDR), s’est exprimé sur la nature des relations entre le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko. Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM ce dimanche 17 mai 2026, le maire de Dagana a mis en doute la lisibilité de leur gouvernance, qu’il juge marquée par une certaine théâtralisation.

Selon lui, les divergences prêtées aux deux dirigeants nourrissent des interrogations au sein de l’opinion publique, sans jamais être clairement assumées. « Il y a des gens qui pensent qu’il existe des désaccords sur des orientations majeures », a-t-il déclaré, tout en soulignant qu’aucune confirmation officielle n’a été donnée par les principaux concernés.

Oumar Sarr estime que la sincérité des débats au sommet de l’exécutif reste discutable et que la ligne gouvernementale manque de clarté. « Parfois, j’ai l’impression qu’il s’agit de véritables désaccords, mais parfois on dirait que Diomaye Faye et Ousmane Sonko se jouent de tout le monde », a-t-il analysé.

Pour l’ancien coordonnateur du PDS, la scène politique actuelle ressemble davantage à une mise en scène qu’à un affrontement réel de visions. « Certains y voient une opposition authentique, d’autres considèrent qu’il s’agit d’une comédie politique », a-t-il conclu.