Dahra-Tabaski 2026 : Mabouba Diagne se félicite d’une hausse de l’approvisionnement en bétail

À une semaine de la Tabaski, le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne, s’est rendu ce dimanche au foirail de Dahra, dans le département de Linguère, afin d’évaluer l’état du marché du bétail. Cette visite s’est déroulée en présence des autorités administratives, des représentants des éleveurs ainsi que des associations de consommateurs.

Sur place, le ministre a salué le niveau d’approvisionnement du marché hebdomadaire de Dahra, qu’il a qualifié de satisfaisant. Selon lui, les performances enregistrées cette année dépassent de 68 % celles de l’année précédente, illustrant ainsi la montée en puissance du cheptel local. Une dynamique qui, d’après lui, traduit les avancées de la politique d’autosuffisance portée par l’État dans le domaine de l’élevage.

Le Docteur Mabouba Diagne a également indiqué que la production nationale pourrait permettre de mobiliser près de 900 000 moutons destinés à compléter les deux millions de têtes nécessaires pour répondre à la demande nationale durant la Tabaski.

Dans le but de consolider ces acquis et de soutenir les éleveurs confrontés à la hausse des coûts de l’alimentation animale, le ministre a annoncé la mise en œuvre prochaine d’un programme de 5 000 hectares consacré aux cultures fourragères. Il a aussi fait savoir qu’une mesure dérogatoire spéciale a été accordée aux éleveurs de Dahra afin de faciliter leur accès aux financements du Fonds d’appui à la stabulation (FONSTAB).

En clôture de sa visite, le ministre a réaffirmé la volonté du gouvernement de moderniser durablement le secteur de l’élevage. Parmi les priorités évoquées figurent le renforcement de la lutte contre le vol de bétail, la réduction du coût des aliments destinés au bétail et la réalisation de nouveaux forages pastoraux pour améliorer les conditions d’élevage.