Kaolack : Démantèlement d’un réseau de vente illicite de médicaments

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Kaolack a déféré, le 13 mai 2026, deux personnes devant le parquet pour détention et vente illicite de produits pharmaceutiques, ainsi que pour mise en danger de la vie d’autrui.

Les deux suspects avaient été interpellés le 11 mai, à la suite d’un renseignement opérationnel signalant un trafic de médicaments frauduleux au marché « Occass ». Les perquisitions menées dans leur commerce ont permis de mettre la main sur un lot conséquent de produits pharmaceutiques divers. Par ailleurs, une somme de 1.510.000 francs CFA a été saisie sur l’un des mis en cause, soupçonnée de provenir directement de cette activité illégale.

Les enquêteurs ont sollicité l’expertise du Pôle Centre de l’Agence Sénégalaise de Régulation Pharmaceutique (ARP). Les spécialistes ont confirmé que les produits saisis ne disposaient d’aucune autorisation officielle de mise sur le marché. L’ARP a averti que leur consommation expose les usagers à de graves risques sanitaires.

À l’issue de leur garde à vue et de la procédure légale, les deux individus ont été présentés au parquet près le Tribunal de Grande Instance de Kaolack.