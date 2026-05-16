L’athlète Amath Faye sacré champion africain du triple saut

Après avoir remporté la médaille de bronze au saut en longueur, Amath Faye a une nouvelle fois brillé sur la scène continentale. L’athlète sénégalais s’est adjugé le titre de champion d’Afrique du triple saut à l’occasion de la 24e édition des Championnats d’Afrique d’athlétisme seniors.

Grâce à un bond remarquable de 17 mètres, Amath Faye a dominé la concurrence et offert au Sénégal une nouvelle médaille d’or dans cette compétition continentale organisée du 12 au 18 mai à Accra, au Ghana.

Cette performance confirme l’excellente forme du sauteur sénégalais, qui enchaîne les résultats de haut niveau au cours de ces championnats africains. Après sa médaille de bronze au saut en longueur, il s’impose désormais comme l’un des grands noms africains des épreuves de saut.