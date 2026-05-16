Acte contre nature : Un tapissier et un SDF condamnés à sept ans de prison

Le tribunal de Pikine-Guédiawaye a condamné, vendredi, M. Touré (29 ans, sans domicile fixe) et M. Y. Bâ (27 ans, tapissier) à sept ans de prison ferme pour « acte contre nature », dans une affaire survenue à Yeumbeul, quartier Afia 5. La peine est assortie de 100 000 FCFA de dommages et intérêts que M. Touré devra verser à chacune des parties civiles, rapporte L’Observateur.

Les faits remontent à la nuit du 3 au 4 mai. Vers 3 heures du matin, le gardien du chantier, A. Touré, affirme avoir été alerté par des gémissements avant de surprendre les deux hommes en pleins ébats. Pour couvrir leur fuite, l’un aurait utilisé une « bombe asphyxiante » contre lui, tandis que l’autre sautait de la terrasse. Dans la panique, les prévenus ont abandonné sur place un pantalon, des chaussures, une bouteille d’alcool et une carte nationale d’identité.

Le lendemain, M. Touré est revenu sur les lieux pour tenter de récupérer ses effets personnels. Repéré par le voisinage, il a échappé à un lynchage avant d’être exfiltré par la Brigade de recherches de Yeumbeul Comico. Son co-prévenu a été retrouvé plus tard dans une structure sanitaire, blessé après sa chute.

À la barre, les versions se sont opposées : le gardien a maintenu avoir surpris les deux hommes, tandis que les prévenus ont nié, évoquant un « complot » après une soirée alcoolisée. Le parquet avait requis dix ans de prison ferme, estimant que les éléments matériels confirmaient la version du vigile. La défense a dénoncé un dossier « incohérent » et sans expertise médicale. Le tribunal a finalement retenu leur culpabilité, souligne le quotidien du Groupe Futurs Médias.

L’audience a été marquée par une forte agitation, obligeant le président du tribunal à menacer d’« évacuer l’assistance » pour rétablir le calme. Ce verdict intervient dans un contexte où les juridictions sénégalaises multiplient les affaires liées aux pratiques homosexuelles, après le durcissement des peines contre les actes contre-nature voté fin mars dernier, modifiant l’article 319 du Code pénal.