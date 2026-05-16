Pastef prépare son premier congrès : Sonko mobilise l’état-major

Selon L’Observateur, le leader du Pastef, Ousmane Sonko, a réuni ce vendredi l’état-major du parti à sa résidence de la Cité Keur Gorgui. Cette rencontre stratégique visait à définir la nouvelle feuille de route en vue du premier congrès du parti, prévu le 6 juin prochain.

Autour de la table figuraient plusieurs responsables de premier plan, dont El Malick Ndiaye, Birame Souleye Diop, Yassine Fall, Daouda Ngom et Ayib Daffé. Les échanges ont porté sur l’organisation du congrès, dont le lieu officiel reste à déterminer. Toutefois, la piste du Cicad de Diamniadio est sérieusement envisagée, d’après des interlocuteurs cités par le quotidien du Groupe Futurs Médias.

Cette réunion s’inscrit dans la dynamique de restructuration interne engagée ces dernières semaines, marquée par la nomination de nouveaux vice-présidents et le renforcement de l’appareil dirigeant. Une opération qualifiée de « Yokk thiéré doli gnekh », destinée à consolider les bases du parti avant les prochaines échéances politiques.

Face à ses lieutenants, Ousmane Sonko a insisté sur la nécessité de « réussir le congrès » et de remobiliser les militants. Il a également exhorté à « réactiver les cellules dormantes » et à « intensifier les descentes sur le terrain », y compris dans les zones les plus reculées du pays.