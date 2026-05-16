Dialogue national : Ansoumana Dione répond à l’appel du Président Diomaye Faye

À quelques jours de l’ouverture du dialogue national initié par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, des voix continuent de se faire entendre pour saluer cette démarche présentée comme un cadre de concertation et de réconciliation entre les différentes composantes de la nation sénégalaise.

Dans une déclaration rendue publique à Kaolack, Ansoumana Dione, président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), a exprimé sa disponibilité à prendre part à ces rencontres prévues du 21 au 31 mai 2026.

Selon lui, cette initiative du chef de l’État constitue « une démarche novatrice et extrêmement salutaire », susceptible de contribuer à la réconciliation des Sénégalais et à la relance du travail collectif pour le développement du pays. Il a également formulé des prières pour la réussite de cette concertation nationale.

Dans son message, Ansoumana Dione invite l’ensemble des citoyens, acteurs politiques et forces vives à répondre favorablement à l’appel du Président de la République. Il estime que le Sénégal traverse une période qui exige « l’union des cœurs et des esprits » afin de relever les nombreux défis sociaux et économiques.

Le président de l’ASSAMM a notamment insisté sur les problématiques liées au sous-développement, à l’accès aux soins de santé, à l’insécurité alimentée par l’abus d’alcool et de drogue, ainsi qu’au chômage des jeunes. À ses yeux, ces difficultés doivent désormais constituer les véritables priorités communes des Sénégalais, au-delà des divergences politiques.

Pour Ansoumana Dione, ces dix jours de dialogue entre le chef de l’État et les forces vives de la nation pourraient ouvrir une nouvelle étape de concertation et de cohésion nationale dans un contexte marqué par de fortes attentes sociales.