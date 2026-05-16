Barthélémy Dias ferme la porte à un retour à la mairie de Dakar : « Ma dignité ne me le permet pas »

La dernière réforme du code électoral avait fait jaillir un débat sur un possible retour de Barthélémy Dias à la mairie de Dakar. Mais, l’ex-édile précise qu’il n’est pas intéressé. «Si la loi est promulguée, ça ne me concerne pas. Si elle est rétroactive je ne retournerai pas à la mairie de Dakar. Je ne retournerai pas à l’Assemblée nationale», a-t-il indiqué sur la 7Tv.

Et d’enchaîner : « Ma dignité ne me le permet pas. Ce sont des votes qui m’avaient mené à la mairie de Dakar. J’y ai été défenestré de force, mais je n’userai pas de combines pour y retourner. Que la loi soit rétroactive ou pas», a indiqué le leader du mouvement « Sénégal Biñu Bok ».

Avec le principe de rétroactivité de la loi portant modification du code électoral, notamment les articles L29 et L30, certains juristes ont signalé que la réforme pourrait directement s’appliquer à Barthélémy Dias. En effet, ils expliquent que l’ancien maire de Dakar, déchu de son poste et remplacé par Abass Fall, a vu les faits de meurtre requalifiés en homicide involontaire (un délit).

Il n’est donc pas sous le coup des articles du Code général des collectivités locales visant les crimes ou les détournements de deniers publics, indiquait le juriste Dr Aldiouma Touréinterrogé par Walf.

Dès lors, pour le révoquer, l’État a dû recourir à l’article L29 du Code électoral. Par conséquent, l’expert estime que « le caractère général et impersonnel de la règle de droit interdit d’empêcher à Barth de bénéficier de cette loi déclarée expressément rétroactive ».