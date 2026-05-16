Lettre ouverte au Président : Serigne Mbacké Ndiaye plaide pour un climat d’apaisement national

À l’approche du dialogue national prévu à la fin du mois de mai 2026, Serigne Mbacké Ndiaye a adressé une lettre ouverte au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, l’invitant à faire de cette période « un moment d’unité et de concorde nationale ».

Dans cette correspondance intitulée « Ne ratez pas ce mois de Mai », l’ancien ministre souligne le caractère symbolique de cette période marquée notamment par la Pentecôte, la Tabaski, la journée du dialogue ainsi que l’anniversaire de l’ancien président Abdoulaye Wade.

Serigne Mbacké Ndiaye salue l’initiative du chef de l’État consistant à réunir les forces vives de la nation dans le cadre du dialogue national. Toutefois, il estime que cette volonté doit s’accompagner de « mesures fortes » susceptibles de favoriser un climat d’apaisement politique.

L’auteur de la lettre propose notamment une libération provisoire de certaines personnalités politiques poursuivies par la justice, citant entre autres Moustapha Diop et Maodo Malick Mbaye. Il précise cependant qu’il ne s’agit pas d’un abandon des poursuites judiciaires, mais d’un geste d’ouverture destiné à renforcer la cohésion nationale.

Au-delà des questions politiques, Serigne Mbacké Ndiaye insiste également sur les enjeux sécuritaires auxquels la sous-région est confrontée. Évoquant la situation au Mali et les menaces djihadistes pesant sur certaines infrastructures stratégiques, il appelle à un large consensus national autour des questions de sécurité.

Selon lui, la défense de la nation ne relève pas uniquement des Forces de défense et de sécurité, mais de l’ensemble des citoyens. Il invite ainsi les Sénégalais à dépasser les divergences partisanes pour privilégier l’intérêt supérieur de la nation.

À travers cette lettre, l’ancien ministre exhorte enfin le Président Bassirou Diomaye Faye à saisir l’opportunité offerte par ce mois de mai pour poser les bases d’un dialogue inclusif et d’une réconciliation durable entre les différentes composantes de la société sénégalaise.