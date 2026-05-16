Meurtre de Valentina Tarallo : Djiby Bâ condamné à la prison à perpétuité au Sénégal

Près d’une décennie après le meurtre de la jeune Suissesse Valentina Tarallo à Genève, la justice sénégalaise a rendu sa décision. D’après les informations rapportées par le quotidien L’Observateur, la Chambre criminelle de Diourbel a reconnu coupable Djiby Bâ, un Sénégalo-Italien de 40 ans connu également sous le nom d’El Hadj Sow.

L’accusé a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat accompagné d’actes de barbarie. Le tribunal lui a aussi ordonné de verser la somme d’un milliard de francs CFA à la famille de la victime à titre de dommages et intérêts.

Les faits remontent à la nuit du 11 avril 2016 à Genève. Aux environs de 23 heures, des riverains alertent les forces de l’ordre après avoir entendu des cris dans le secteur de l’avenue de la Croisette. Plusieurs témoins disent avoir vu un homme prendre la fuite juste après l’agression.

Retrouvée dans un état critique, Valentina Tarallo est transportée à l’hôpital où elle décède le lendemain de ses blessures. La jeune femme poursuivait alors un doctorat en physiologie cellulaire au Centre médical universitaire de Genève.

Les enquêteurs suisses découvrent rapidement un tube métallique couvert de sang, présenté comme l’arme ayant servi au crime. Les analyses scientifiques permettent d’y relever des traces ADN attribuées au suspect. L’autopsie révélera que la victime est morte des suites de graves traumatismes causés par de multiples coups.

Très tôt, les soupçons se portent sur Djiby Bâ, compagnon de la victime. Mais au moment où les autorités cherchent à l’interpeller, celui-ci a déjà quitté la Suisse. Son téléphone devient injoignable tandis que des images de vidéosurveillance le montrent empruntant différents moyens de transport pour quitter discrètement Genève.

S’ouvre alors une longue fuite qui durera sept ans. Grâce à la coopération entre les autorités sénégalaises et suisses, les enquêteurs parviennent progressivement à retracer son parcours à travers plusieurs localités du Sénégal, notamment Saint-Louis, Dakar, Kolda et Diourbel.

Selon L’Observateur, le fugitif vivait sous une identité d’emprunt, se faisant appeler El Hadj Sow. Il sera finalement arrêté en avril 2023 à Diourbel alors qu’il tentait de céder une villa située à Keur Mbaye Fall pour un montant estimé à 80 millions de francs CFA.

Au cours du procès, Djiby Bâ a rejeté toutes les accusations portées contre lui. Il a affirmé devant la cour que lui et sa compagne auraient été attaqués par des trafiquants de drogue après une soirée arrosée. Reconnaissant avoir quitté les lieux, il soutient toutefois avoir agi par peur pour sa sécurité.

Une thèse balayée par le ministère public, qui a dénoncé l’attitude de l’accusé et son absence de compassion envers la victime. Les avocats de la famille de Valentina Tarallo ont, de leur côté, évoqué un crime d’une rare violence et demandé réparation.

À l’issue des débats, la Chambre criminelle de Diourbel a retenu contre Djiby Bâ les charges d’assassinat avec actes de barbarie, d’usurpation d’identité et d’usage de faux. Il purgera sa peine à la maison d’arrêt et de correction de Diourbel.