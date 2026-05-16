Affaire du matériel agricole : Mabouba Diagne contre-attaque et annonce une plainte

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Dr Mabouba Diagne, est sorti de son silence après les révélations de certains quotidiens faisant état de manquements présumés dans le système de financement, de gestion et de suivi des ressources provenant de la cession du matériel agricole, ainsi que d’avantages jugés injustifiés accordés à la Banque agricole.

Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le ministre a tenu à se démarquer clairement de cette affaire qu’il situe en 2004, soit près de vingt ans avant son arrivée à la tête du département ministériel concerné. « Je n’étais pas ministre, je n’ai signé aucun document et la Cour des comptes ne m’a pas épinglé », a déclaré Mabouba Diagne, dénonçant ce qu’il considère comme une campagne de dénigrement menée par des personnes « malintentionnées ».

Visiblement remonté contre les accusations relayées, le responsable gouvernemental a annoncé son intention de saisir le Procureur afin, dit-il, de rétablir la vérité sur cette affaire.

Le ministre de l’Agriculture a également insisté sur son engagement au service du pays, affirmant que l’argent n’a jamais été sa motivation principale. À ce propos, il a révélé avoir renoncé à un salaire estimé à un demi-milliard de francs CFA pour rejoindre l’équipe dirigeante du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko.