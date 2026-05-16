Incarcération de Pape Malick Ndour : la CCR dénonce une procédure « profondément politique »

La Convergence des Cadres Républicains (CCR) est montée au créneau après l’incarcération de son coordonnateur, Pape Malick Ndour, écroué à la prison de Rebeuss le vendredi 15 mai 2026 à l’issue de son audition par la Division des Investigations Criminelles (DIC), sur instruction du parquet.

Dans un communiqué, la structure dénonce une décision qu’elle qualifie de « profondément politique » et accuse le pouvoir d’instrumentaliser la justice à des fins de règlement de comptes contre l’opposition.

Le CCR rappelle que le rapport de l’Inspection générale des Finances (IGF), au cœur de cette affaire, remonte à 2018, soit avant l’arrivée de Pape Malick Ndour à la direction du Programme des Domaines Agricoles Communautaires (PRODAC) en juin 2019. Selon la structure, aucun rapport officiel émanant d’un organe de contrôle de l’État n’a mis en cause la gestion de son coordonnateur.

S’interrogeant sur les motivations réelles de la procédure judiciaire engagée, la CCR critique également le recours systématique aux détentions préventives dans des dossiers qu’elle estime à forte portée politique. Pour le mouvement, cette affaire soulève des préoccupations plus larges liées au respect des libertés publiques, à l’État de droit ainsi qu’à l’équilibre des institutions.

Dans cette dynamique, la CCR annonce l’ouverture de concertations avec des chefs religieux, des autorités coutumières, des organisations citoyennes et des représentations diplomatiques afin de « dénoncer cette situation » et d’alerter sur ce qu’elle considère comme des « dérives préoccupantes » dans la gestion des affaires publiques.

Réaffirmant son soutien « total, fraternel et indéfectible » à Pape Malick Ndour, la Convergence des Cadres Républicains salue son engagement et sa « rigueur morale », tout en se disant convaincue que « la vérité et la justice finiront par triompher » face à cette qu’elle qualifie de tentative de déstabilisation.