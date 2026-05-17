Richard-Toll : Un commerçant interpellé pour trafic de médicaments

Le Commissariat urbain de Richard-Toll a déféré, le 15 mai 2026, un individu devant le parquet pour vente illicite de médicaments et mise en danger de la vie d’autrui.

Dans la nuit du 12 au 13 mai, une vaste opération de sécurisation a permis l’interpellation d’une jeune fille en possession de trois paquets d’Heptolif, un produit présenté comme favorisant la prise de poids. Interrogée, elle a indiqué s’être procuré ces substances auprès d’un commerçant de cosmétiques installé au marché de Richard-Toll.

Confronté aux enquêteurs, le commerçant a nié toute implication. Mais la fouille de sa boutique a rapidement levé le doute : un sachet contenant un stock important de médicaments clandestins y a été découvert. Parmi les produits saisis figurent notamment Viegra (15 paquets), Reylorma (18 paquets), Aburital (21 paquets), Primietine (16 paquets), ainsi que des comprimés de Kilpane (94) et plusieurs tablettes de Paracétamol.

Face aux preuves, le suspect est passé aux aveux. Il a reconnu s’approvisionner auprès de marchands ambulants avant de revendre ces produits à Richard-Toll. Il a également admis exercer ce commerce illégal depuis une dizaine d’années, exposant ainsi la population à de graves risques sanitaires.