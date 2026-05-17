Stade municipal des Parcelles : Les cambrioleurs pris au piège des caméras

Le Commissariat d’arrondissement des Parcelles Assainies a déféré, le 15 mai 2026, deux personnes devant le parquet pour vol en réunion avec effraction.

L’affaire remonte au 7 mai, vers 13h50, lorsque le Directeur du stade municipal a été alerté d’un cambriolage. Sur place, il a constaté que le bureau du président de la commission sportive avait été forcé. Les malfaiteurs avaient emporté plusieurs lots de chaussures de football neuves, ainsi que des ensembles de maillots.

Afin de masquer leur forfait, les auteurs ont sectionné les câbles du système de vidéosurveillance. Mais l’équipe technique du stade est parvenue à extraire des séquences exploitables, rapidement transmises aux enquêteurs. Ces images ont permis d’identifier les suspects.

Le 11 mai, la police a interpellé deux individus formellement reconnus sur les vidéos. Confrontés aux preuves, ils ont admis le vol, tout en minimisant leur responsabilité en affirmant que les portes étaient déjà entrouvertes. Ils ont également nié avoir endommagé le matériel de surveillance, avant de demander la clémence du Directeur, qui a pu récupérer l’ensemble des objets dérobés.

Après leur garde à vue, les deux mis en cause ont été déférés au parquet pour répondre de leurs actes.