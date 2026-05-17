Tabaski 2026 : Le Sénégal célèbre l’Aïd el-Kébir le 28 mai

La Commission Nationale de Concertation sur le Croissant Lunaire (CONACOC) a rendu publique ce dimanche 17 mai 2026 sa décision concernant la date de la fête de l’Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski.

Réunie à la RTS, la Commission a recueilli les informations de ses 485 représentants répartis dans toutes les localités du pays. En concertation avec les familles religieuses et les imams des 14 régions et 46 départements, elle a constaté que le croissant lunaire n’a été aperçu nulle part sur le territoire national.

En conséquence, le mois de Dhul Hidjja débutera officiellement le mardi 19 mai 2026, et la Tabaski sera célébrée au Sénégal le jeudi 28 mai 2026.

Dans sa déclaration, le président de la CONACOC, Imam El Hadji Oumar Diène, a adressé ses vœux de bonne fête à l’ensemble de la communauté musulmane, rappelant l’importance spirituelle et sociale de cette célébration.

La Tabaski, moment fort du calendrier islamique, est marquée par des prières collectives, des retrouvailles familiales et le sacrifice rituel du mouton, en mémoire de l’acte de foi du Prophète Ibrahim.