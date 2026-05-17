Affaire Ndiaga Seck : Cheikh Yérim Seck dément une fausse publication qui lui est attribuée

Depuis quelques heures, un texte largement partagé sur Facebook tente de faire croire qu’il s’agit d’une analyse signée par le journaliste et chroniqueur politique Cheikh Yérim Seck. Cette publication, aux accents virulents, évoque l’arrestation vendredi dernier de l’homme politique Ndiaga Seck, poursuivi pour « acte contre nature ».

Elle présente cette interpellation comme un « complot politique » et l’inscrit dans une supposée stratégie du président Bassirou Diomaye Faye visant à neutraliser le Premier ministre Ousmane Sonko en perspective de la présidentielle de 2029.

Face à la gravité de ces accusations, Cheikh Yérim Seck a réagi avec fermeté pour rétablir la vérité. Sollicité par de nombreux confrères et citoyens, il a catégoriquement nié toute implication dans la rédaction ou la diffusion de ce texte.

Le journaliste a déclaré : « Je précise que je ne suis pas l’auteur de ce message qui, dans la forme, ne correspond pas à mon style d’écriture et, dans le fond, ne reflète en rien ma pensée. »