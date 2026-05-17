Le Mali fixe la date de la Tabaski au 27 mai 2026

Le ministère malien des Affaires religieuses, du Culte et des Coutumes a annoncé que la fête de l’Aïd el-Kébir, appelée localement « Tabaski » ou « Seliba », sera célébrée le mercredi 27 mai 2026 sur l’ensemble du territoire national.

Dans un communiqué rendu public le 16 mai à Bamako, les autorités religieuses ont précisé que le croissant lunaire marquant l’entrée dans le mois de Zoul Hidja, également désigné « Seliba Kalo », n’a été observé dans aucune région du pays le samedi 16 mai. En conséquence, le mois lunaire débutera officiellement le lundi 18 mai 2026.

Cette décision découle des travaux de la Commission nationale d’observation de la lune, instance chargée de confirmer l’apparition du croissant conformément aux prescriptions religieuses.

La Tabaski demeure l’une des célébrations majeures de l’islam, rythmée par les prières collectives, les retrouvailles familiales et le sacrifice rituel du mouton, en mémoire de l’acte de foi du Prophète Ibrahim.