Louga–Guéoul : le Président Diomaye en visite auprès des foyers religieux

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce dimanche une visite à forte portée spirituelle et sociale dans les localités de Louga et de Guéoul, marquée par des moments de communion religieuse, de fraternité et de compassion envers des familles éprouvées.

À Louga, le Chef de l’État s’est rendu auprès du vénérable Thierno Mouhamadoul Bachir Tall, Khalife de la famille omarienne. Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de respect mutuel. Les échanges ont porté sur les valeurs de paix, d’unité nationale et de cohésion sociale, dans un contexte où les autorités entendent consolider le dialogue entre les différentes composantes de la Nation.

Le Président de la République a salué le rôle essentiel des guides religieux dans la préservation de la stabilité sociale et du vivre-ensemble au Sénégal, tout en réaffirmant son attachement aux principes de solidarité et de fraternité qui fondent l’identité sénégalaise.

Poursuivant son déplacement, le Chef de l’État s’est ensuite rendu à Guéoul afin de présenter ses condoléances à Cheikh Chaya Aïdara, à la suite du rappel à Dieu de Cheikh Makhfou Aïdara dit Beuh et de ses deux épouses, décédés dans un tragique accident survenu à Diama.

Dans ce moment de douleur et de recueillement, le Président a exprimé, au nom de toute la Nation, sa profonde compassion à la famille endeuillée ainsi qu’à l’ensemble de la communauté khadriya. Il a également rendu hommage à l’immense héritage spirituel légué par Mame Cheikh Saadbou, dont l’influence continue de rayonner au Sénégal et dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

À travers cette visite, le Chef de l’État a voulu témoigner de la proximité de la République avec les foyers religieux du pays, mais également rappeler l’importance du dialogue spirituel et des valeurs de solidarité dans la consolidation de la paix sociale et de l’unité nationale.