Tabaski 2026 : La Coordination des Musulmans fixe du 27 mai

La Coordination des Musulmans du Sénégal pour l’Observation du Croissant Lunaire (C.M.S./O.C.L.) a publié ce dimanche 17 mai 2026 sa déclaration officielle concernant le début du mois de Dhul Hijjah 1447 H et la date de la célébration de la Tabaski.

Réunie à Dakar, la commission a indiqué que la lune a été aperçue dans plusieurs pays, notamment en Mauritanie, Algérie, Égypte, Émirats arabes unis, Arabie saoudite, France et Italie, ainsi que dans d’autres États du Moyen-Orient.

En conséquence, le lundi 18 mai 2026 marquera le premier jour du mois lunaire de Dhul Hijjah, tandis que le mardi 26 mai sera consacré au jour d’Arafah. La fête de la Tabaski sera célébrée au Sénégal le mercredi 27 mai 2026.

Le président de la commission, Imam Mame Ngor Ndiaye (H.A.), a signé la déclaration, invitant les fidèles à accueillir cette période de dévotion dans la paix et la solidarité.