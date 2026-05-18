Il surprend un homme en train de voler sa voiture…il le tue à coups de couteau

Les faits se sont déroulés samedi soir rue Richelandière à Saint-Étienne, dans la Loire.

Vers 22H30, un jeune homme de 24 ans tournait autour d’une voiture dans le but de la voler. Puis il s’est introduit dans l’habitacle.

Le propriétaire du véhicule, âgé de 25 ans, alerté, serait alors sorti de chez lui et aurait surpris l’auteur en pleine action.

Dans des circonstances qui restent encore floues, le voleur a été poignardé à plusieurs reprises par le propriétaire de la voiture.

Touchée de plusieurs coups de couteau, la victime a été conduite en urgence absolue à l’hôpital où elle est décédée des suites de ses blessures.

Inconnu des services de police, le propriétaire de la voiture a été interpellé et placé en garde à vue.

Source : F D