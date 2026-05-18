​« Dakar en Marche »…PASTEF occupe un terrain «vide»

Alors que le PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) a fait la démonstration de sa puissance mobilisatrice ce week-end dans les rues de Dakar, le paysage politique de la capitale est marqué par un tournant majeur. Barthélémy Dias, ancien édile et figure centrale de l’opposition, a officiellement exprimé son désintérêt pour un retour à la mairie, malgré une réforme électorale qui pourrait lui être favorable. Alors contre qui les patriotes font-ils cette démonstration de force ?

La capitale sénégalaise a été le théâtre, ce week-end, d’une mobilisation d’envergure initiée par PASTEF Dakar. Baptisée « Dakar En Marche », cette grande randonnée pédestre a transformé les artères de la ville en une marée humaine composée de militants, de sympathisants et de citoyens. Cet événement, au-delà de son caractère sportif, a servi de tribune politique majeure pour le parti au pouvoir, confirmant sa capacité de mobilisation intacte dans un bastion électoral stratégique.

L’effervescence a atteint son paroxysme avec la participation d’Ousmane Sonko, président de PASTEF. Sa présence physique sur le parcours a agi comme un catalyseur, suscitant des scènes de liesse populaire tout au long de l’itinéraire. Pour les observateurs de la scène politique, cette initiative s’apparente à une véritable démonstration de force, structurée pour marquer les esprits à l’approche des prochaines échéances électorales municipales.

Cette démonstration de vitalité de PASTEF intervient cependant dans un contexte politique local en pleine mutation. Alors que le parti semble chercher à consolider son hégémonie sur Dakar, le paysage de l’opposition subit des recompositions notables. La question de la mairie de Dakar, traditionnellement au cœur des affrontements politiques les plus vifs, se trouve aujourd’hui au centre de nouvelles trajectoires individuelles et juridiques.

L’un des faits marquants de cette période est le positionnement de Barthélémy Dias, figure de proue de l’opposition et ancien édile de la capitale. Malgré les débats persistants sur son avenir politique, le leader du mouvement « Sénégal Biñu Bok » a tenu à clarifier ses intentions. Dans une récente intervention médiatique sur la chaîne 7Tv, il a affirmé sans ambiguïté son désintérêt pour un retour à l’hôtel de ville, une déclaration qui modifie la lecture du rapport de force à Dakar.

L’ancien maire a fondé son refus sur des principes éthiques et personnels, soulignant que sa dignité prime sur les ambitions électorales. Bien qu’il ait été évincé de ses fonctions à la suite de procédures judiciaires et administratives, il refuse d’emprunter des voies qu’il qualifie de « combines » pour reprendre son poste. Pour Barthélémy Dias, la légitimité de son mandat initial reposait sur le suffrage universel, et il ne semble pas disposé à forcer un retour par le biais de réformes législatives.

Pourtant, le cadre juridique actuel, marqué par la réforme du Code électoral, notamment les articles L29 et L30, alimente les spéculations. Des experts juridiques soulignent que le caractère général, impersonnel et rétroactif de la nouvelle loi pourrait théoriquement bénéficier à l’ancien maire. La requalification des faits qui lui étaient reprochés en délit d’homicide involontaire l’écarterait des interdictions liées aux crimes ou détournements de deniers publics.

Techniquement, cette évolution législative pourrait lever les obstacles à son éligibilité et invalider les motifs de sa révocation passée. Toutefois, la fermeté de l’intéressé face à ces perspectives juridiques suggère une volonté de clore définitivement le chapitre de la mairie de Dakar. Cette posture de retrait volontaire, qu’elle soit stratégique ou de principe, laisse le champ libre à de nouveaux acteurs au sein de l’arène municipale.

Pendant que Barthélémy Dias se distancie des instances locales, PASTEF occupe le terrain avec une méthodologie rigoureuse. Le remplacement de l’ancien maire par Abass Fall avait déjà marqué un tournant dans la gestion de la ville. La randonnée « Dakar En Marche » vient donc confirmer la volonté du parti de ne laisser aucun vide politique, transformant chaque activité sociale en un levier de légitimation populaire.

Le week-end écoulé à Dakar illustre une double dynamique : d’un côté, l’affirmation de puissance d’un appareil politique en pleine ascension, et de l’autre, le retrait volontaire d’un adversaire historique. Dans ce jeu d’échecs politique, la capitale reste le trophée le plus convoité, mais les règles de l’engagement semblent désormais se redéfinir loin des affrontements directs d’autrefois.

La rédaction de Xibaaru