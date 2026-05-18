Touba : Le dahira Hizbut-Tarqiyyah remet 1 milliard FCFA au Khalife des mourides

Le Dahira Hizbut-Tarqiyyah a marqué, ce samedi 16 mai 2026, son cinquantenaire (1976-2026) par une Grande Ziara organisée à Darou Minane, en présence du Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.

À cette occasion, la structure a remis une hadiya d’un milliard de FCFA destinée aux travaux de la Grande Mosquée de Touba, ainsi que 500 moutons en prélude au prochain Grand Magal.

Selon le responsable moral du dahira, Serigne Youssou Diop, cette mobilisation « s’inscrit dans une logique de discipline et d’exécution des recommandations du Khalife ». Il a salué l’engagement des membres, venus de toutes les régions du pays pour honorer ce jubilé.

Au-delà de l’aspect spirituel, cette cérémonie a également revêtu une dimension logistique et financière, témoignant de la volonté du Hizbut-Tarqiyyah de soutenir durablement les grands chantiers religieux de Touba.

Le Khalife général, Serigne Mountakha Mbacké, a exprimé sa satisfaction et a prié pour les donateurs, rappelant l’importance de l’union des dahiras autour des projets spirituels et matériels de la communauté.

La rencontre, marquée par des lectures coraniques et des chants religieux, s’est déroulée dans une ambiance solennelle, en présence de nombreuses personnalités religieuses et de fidèles venus de plusieurs régions du Sénégal.