Pèlerinage 2026 : Décès d’un second pèlerin sénégalais

La Direction générale du Pèlerinage (DGP) a annoncé ce lundi le décès d’un deuxième pèlerin sénégalais à La Mecque, Alioune Badara Diop, âgé de 49 ans, membre du regroupement ATPM (Trésor).

Selon le communiqué de la DGP, le décès est survenu ce lundi 18 mai 2026 à Biir Ali (Miqat), juste après que le défunt eut accompli sa prière d’intention du Hajj, un moment symbolique et solennel marquant le début officiel du pèlerinage pour tout fidèle musulman.

La Direction générale du Pèlerinage a présenté ses sincères condoléances au regroupement ATPM ainsi qu’à l’ensemble de la communauté du Hajj, formulant cette prière : « Qu’Allah SWT lui fasse miséricorde, lui accorde la récompense et le mérite de son intention de Hajj Mabrur. »

Il s’agit du deuxième décès enregistré parmi les pèlerins sénégalais lors du pèlerinage 2026.