Khady Diène Gaye : «Nous n’allons pas déplacer de supporters de Dakar aux États-Unis»

Les Lions devraient jouer la prochaine Coupe du monde sans leurs fans qui avaient l’habitude de les pousser à l’exploit depuis les gradins, alignés en vert-jaune-rouge. «Nous n’allons pas déplacer de supporters de Dakar aux États-Unis», a informé la ministre des Sports, invitée de Sud FM, ce dimanche.

Dans ses propos, repris par Les Échos, Khady Diène Gaye suggère que les autorités américaines ne seraient pas disposées à accorder le visa aux fans de la sélection sénégalaise. «Les États-Unis sont souverains, concède-t-elle. J’ai déjà tenté avec deux présidents de comité de supporters, notamment ‘Allez Casa’ et ‘Lébougui’, mais ils n’ont pas eu le visa.»