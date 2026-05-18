Rapport Cour des comptes : La circulaire signée qui relance la polémique sur la gestion des fonds

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a annoncé son intention de porter plainte contre des organes de presse ayant relayé des informations relatives à la gestion des ressources issues de la contrepartie financière du matériel agricole subventionné par l’État.

Lors d’une tournée dans le monde rural, le ministre a affirmé ne pas être impliqué dans le dossier lié au programme agricole Intermaq. Selon lui, ce programme aurait été signé en 2004, soit bien avant son arrivée à la tête du département ministériel.

Cependant, des éléments mentionnés dans un pré-rapport de la Cour des comptes indiquent que la convention entre La Banque agricole (LBA) et le ministère en charge de l’Agriculture pour le financement du matériel agricole date de 2018 et aurait été renouvelée le 2 juillet 2024.

Le journal Le Quotidien évoque également une circulaire datée du 19 septembre 2024 et signée par le ministre. Adressé aux gouverneurs de région, le document informe de la mise en place d’un compte destiné au versement de l’apport des bénéficiaires représentant la contrepartie de la subvention du matériel agricole dans le cadre du programme Intermaq 2012 SL.

Dans cette correspondance, le ministre indique que son département a mis en place un compte dédié au dépôt des contributions des bénéficiaires du programme.

Le pré-rapport de la Cour des comptes mentionne par ailleurs que des dépenses auraient été exécutées sur les ressources issues de la cession du matériel agricole sans être assignées à un comptable public ni autorisées par une régie d’avance. Le document cite notamment le Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) du ministère.

Selon les observations rapportées, les justificatifs relatifs à certaines dépenses effectuées entre 2022 et 2025 n’auraient pas été fournis malgré plusieurs demandes de la Cour des comptes. Toujours selon Le Quotidien, les magistrats financiers auraient saisi le ministre de l’Agriculture sur cette affaire, et une réponse de celui-ci aurait été transmise dans le cadre de la procédure.