Plainte contre les médias : Le ministre Mabouba Diagne passe à l’acte

Le ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a joint l’acte à la parole. Selon les informations de Seneweb, Mabouba Diagne a porté plainte devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dakar. La requête a été enregistrée au courrier du parquet sous le n°8815.

Monsieur Diagne accuse plusieurs médias de diffamation et de diffusion de fausses nouvelles, à la suite de publications l’associant à des irrégularités relevées dans un rapport de la Cour des comptes portant sur la gestion du matériel agricole subventionné.

Selon les termes de la plainte déposée par son conseil, Maitre Khadim Kébé, les faits remontent au vendredi 15 mai 2026. Plusieurs journaux et plateformes d’information avaient relayé des informations relatives à un rapport de la Cour des comptes daté de 2025, évoquant des anomalies dans la gestion et le suivi du matériel agricole subventionné assurés par le ministère de l’Agriculture en collaboration avec la Banque agricole.

Dans sa plainte, le ministre estime que certains médias ont volontairement entretenu une confusion en illustrant leur publication avec sa photo en première page ou en l’associant directement aux irrégularités évoquées dans le document de la Cour des comptes.

Parmi les titres visés figurent les quotidiens « Le Témoin », « Kritik », « Grand Place », « Le Parlement », ainsi que les sites web Phoenix Browser et Senplus.

Le ministre considère que ces publications ne relevaient pas d’une simple mission d’information, mais d’une volonté délibérée de porter atteinte à son honneur et à sa considération.

Mabouba Diagne soutient que les organes incriminés « ne peuvent produire aucune preuve » démontrant son implication personnelle dans de quelconques malversations. Il insiste surtout sur un point qu’il juge fondamental : les conventions relatives au matériel agricole subventionné avec la Banque agricole ont été conclues bien avant son arrivée à la tête du département ministériel.

Il souligne également que le rapport provisoire de la Cour des comptes, auquel les médias font référence, ne le vise pas nommément comme auteur ou complice d’irrégularités financières.

Selon lui, certains médias ont ainsi cherché à le présenter comme ayant été épinglé dans le seul but de créer le sensationnel.

Estimant que ces faits portent gravement atteinte à son image, Mabouba Diagne a décidé de poursuivre les auteurs des publications ainsi que toute autre personne impliquée.

Maitre Khadim Kébé évoque les dispositions des articles 255 et 258 du Code pénal relatifs à la diffamation et à la diffusion de fausses nouvelles. L’avocat, qui a également porté plainte contre x, a sollicité l’ouverture d’une enquête afin que les responsabilités soient situées.

Source : Seneweb