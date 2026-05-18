Actes contre nature : Ndiaga Seck envoyé en prison

Déféré, ce lundi matin, par le commissariat urbain de Linguère pour actes contre nature, Ndiaga Seck a été inculpé puis placé sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Louga, selon Seneweb. Ainsi, l’homme politique âgé de 51 ans va passer sa première nuit à la prison centrale de Louga. Il a déjà été placé dans sa cellule en prison.

Pour rappel, le responsable politique a été arrêté, vendredi dernier, à Dakar par la Division des Investigations Criminelles (DIC), dans le cadre de l’exécution d’un avis de recherche et d’une opposition à la sortie du territoire national lancés par les enquêteurs du commissariat urbain de Linguère.

Après avoir nié les faits, Ndiaga Seck a fini par reconnaître son statut de présumé homosexuel. Toutefois, il a tenté de faire croire aux policiers qu’il avait déjà tourné la page. Il a livré l’identité d’une dizaine de ses présumés partenaires lors de son interrogatoire.