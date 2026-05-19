La quête de légitimité…le quitte ou double de la coalition Diomaye Président

L’émancipation politique est un art complexe qui tolère rarement l’improvisation. Alors que l’écho de l’assemblée générale de la coalition « Diomaye Président » résonne encore dans les travées de l’échiquier politique sénégalais, une ambition à peine voilée se dessine : s’affranchir de la tutelle du PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Erhique et la Fraternité). Pour les lieutenants du chef de l’État qui théorisent cette autonomie, l’heure n’est plus aux déclarations d’intention mais à la préparation d’un véritable baptême du feu électoral. L’ambition est légitime, mais le chemin pour y parvenir s’annonce semé d’embûches.

Pour valider cette volonté de rupture et s’imposer comme une force politique incontournable, la coalition présidentielle n’aura d’autre choix que de faire le plein lors des prochaines échéances électorales. Ce rendez-vous avec les urnes fera office de révélateur et de crash-test. Il ne s’agira pas simplement de figurer honorablement, mais de dicter le tempo. C’est à travers une razzia électorale incontestable que cette sensibilité pourra démontrer qu’elle dispose d’une légitimité propre, distincte de l’aura d’Ousmane Sonko.

Dans cette perspective de démonstration de force, la géographie électorale impose ses propres exigences. Pour la coalition Diomaye, la victoire devra impérativement passer par le contrôle des grandes agglomérations du pays, de Dakar à Thiès, en passant par Ziguinchor et Saint-Louis. Ces bastions urbains, traditionnels centres de gravité de la contestation et du pouvoir, constituent les trophées indispensables pour asseoir une hégémonie. Perdre ces municipalités stratégiques reviendrait à condamner la coalition à n’être qu’une simple force d’appoint.

Cependant, la conquête des territoires est une équation autrement plus difficile à résoudre que la formulation de stratégies de salons dakarois. Entre la rhétorique de l’indépendance et la réalité du terrain, le fossé est immense. Si le prestige de la fonction présidentielle offre une visibilité indéniable, il ne remplace pas le travail de sape nécessaire à l’édification d’un appareil politique solide et résilient, capable de rivaliser avec la machine de guerre qu’est le PASTEF.

Le principal écueil de la coalition réside dans la consistance même de ses composantes. Derrière l’acronyme « Diomaye Président », se cache une myriade de leaders et de micro-partis qui, à la vérité, ne pèsent pas lourd sur la balance politique nationale. Nombre d’entre eux souffrent d’un manque de représentativité. Ces cadres n’ont jamais véritablement prouvé leur popularité à l’échelle locale, se contentant souvent de surfer sur la vague du changement de 2024.

Cette faiblesse structurelle s’explique par un manque criant de bases politiques solides. On ne s’improvise pas leader local par décret ou par simple proximité avec le palais de l’Avenue Roume. L’ancrage communautaire demande des années de présence, de militantisme et d’investissements humains. Faute de structures de base dynamiques et de relais identifiés dans les départements et les communes, la coalition s’avance vers le scrutin avec des pieds d’argile, portée par des états-majors pléthoriques mais dépourvus de troupes réelles.

Face à cette fragilité, le PASTEF conserve une longueur d’avance doctrinale et organisationnelle. Le parti originel dispose d’une présence capillaire sur l’ensemble du territoire et d’une jeunesse militante dévouée, prête à défendre l’orthodoxie du « Projet ». Vouloir s’en détacher sans avoir préalablement construit une alternative militante équivalente relève de la haute voltige. Sans assises populaires authentiques, les alliés du président Faye risquent de se heurter à un principe immuable de la politique sénégalaise : le verdict sans appel du terrain.

Dès lors, le piège de la cohabitation interne ou de la marginalisation guette la dynamique présidentielle. Si les urnes ne traduisent pas en votes sonores et trébuchants les ambitions d’autonomie de la coalition, la sentence sera cruelle. Non seulement le PASTEF réaffirmera son hégémonie absolue sur l’appareil d’État, mais la coalition « Diomaye Président » sera réduite à sa plus simple expression : un conglomérat de technocrates sans attaches populaires, contraints à la soumission politique.

Les prochaines élections ne seront pas une simple formalité administrative, mais le point de bascule du magistère de Bassirou Diomaye Faye. Pour transformer l’essai et exister par elle-même, la coalition doit urgemment muer, structurer ses comités de quartier et transformer ses sympathisants virtuels en électeurs engagés. Le temps presse, et sur la route de l’émancipation, la politique n’accorde jamais de sursis aux ambitieux qui oublient de fortifier leurs arrières.

La rédaction de Xibaaru