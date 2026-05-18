Cyberattaque au Trésor public : reprise progressive des services

La Direction générale de la Comptabilité publique et du Trésor (DGCPT) a confirmé avoir été la cible d’une cyberattaque. Dans un communiqué rendu public ce lundi, l’institution annonce la reprise progressive des services de paiement et d’encaissement, tout en précisant que les opérations de sécurisation et de restauration de ses systèmes d’information « se poursuivent avec succès ».

Selon la DGCPT, les premières analyses techniques révèlent que l’incident est bien lié à des actes malveillants. Ceux-ci ont provoqué des perturbations sur certaines plateformes et entraîné la diffusion irrégulière d’informations, des faits que l’administration considère comme passibles de poursuites judiciaires.

La Direction rassure néanmoins ses usagers : les équipes techniques restent mobilisées pour garantir la continuité des services et renforcer la résilience des infrastructures numériques face aux menaces croissantes de cybersécurité.