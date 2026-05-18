Le combat Balla Gaye 2-Ada Fass ficelé

Le monde de la lutte sénégalaise tient déjà l’une des grandes affiches de la saison 2026/27. Le combat entre Balla Gaye 2 et Ada Fass a été officiellement ficelé par Albourakh Évents. La date exacte n’a pas encore été arrêtée, l’annonce de cette opposition suscite déjà une immense attente chez les amateurs de lutte.

D’un côté, Balla Gaye 2, ancien roi des arènes et véritable monument de la discipline, tentera de faire parler son expérience et son immense vécu des grands combats. De l’autre, Ada Fass veut confirmer son ascension fulgurante et frapper un énorme coup face à l’une des plus grandes références de la lutte sénégalaise.