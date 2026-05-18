Saisie d’explosifs à Diyabougou : une opération réussie de la Police aux frontières

Dans le cadre du dispositif de sécurisation des frontières, les éléments de l’antenne de la Police aux frontières de Diyabougou, relevant du Commissariat Spécial de Kidira, ont mené une opération de surveillance ciblée dans la nuit du 16 au 17 mai 2026.

Cette action, déclenchée à 03 h 30 min au niveau du poste dit « poste éléments GMI », a permis la saisie de deux sacs contenant chacun dix sachets de trente-trois brins d’explosifs, soit un total de 660 bâtons d’explosifs. Les agents ont également intercepté quatre rouleaux de cordon détonant de 250 mètres chacun, représentant un linéaire total de 1000 mètres.

Le convoyeur, de nationalité étrangère, empruntait une voie de contournement non officielle, prisée par piétons et motocyclistes en cette période. À la vue des policiers, il a pris la fuite, abandonnant sa moto de marque Vainqueur bleue, ses chaussures et la marchandise prohibée. Le suspect a réussi à traverser un bras du fleuve pour se réfugier en territoire malien.

La motocyclette et les explosifs ont été consignés au poste de police pour les besoins de l’enquête. Les premières investigations révèlent que ce matériel était destiné au village de Diyabougou, où il devait servir au dynamitage du sous-sol dans le cadre d’activités d’orpaillage clandestin.