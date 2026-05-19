CAN 2027 : Le tirage au sort dévoile des affiches prometteuses

Le tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2027 a été réalisé par quatre grandes figures du football continental : l’Ivoirien Max-Alain Gradel, le Nigérian William Troost-Ekong, l’Égyptien Essam El Hadary et le Congolais Trésor Mputu. Au total, 48 sélections sont engagées, parmi lesquelles figurent les trois pays organisateurs – Kenya, Tanzanie et Ouganda – déjà assurés de participer à la phase finale.

Le Maroc, actuellement première nation africaine au classement FIFA, se retrouve dans un groupe relevé avec le Gabon, le Niger et le Lesotho. L’Égypte de Mohamed Salah affrontera l’Angola, le Malawi et le Soudan du Sud. La Côte d’Ivoire, sacrée championne d’Afrique en 2023, croisera le Ghana dans un duel qui promet des étincelles. Le Sénégal, de son côté, devra se mesurer au Mozambique, au Soudan et à l’Éthiopie. L’Algérie, titrée en 2019, part favorite face à la Zambie, au Togo et au Burundi, des adversaires qu’elle connaît bien pour les avoir déjà dominés lors des qualifications de la CAN 2025. Quant à la Guinée, elle devra batailler avec l’Afrique du Sud pour décrocher la seule place qualificative de son groupe, le Kenya étant automatiquement qualifié en tant que pays hôte.

Les matchs se dérouleront sur trois périodes internationales, de septembre 2026 à mars 2027. Les 48 équipes sont réparties en 12 poules de quatre. Les deux premiers de chaque groupe accéderont à la phase finale, avec une place supplémentaire attribuée dans les poules où figure un pays organisateur.

La compétition débutera le 19 juin 2027 et s’achèvera par la grande finale le 17 juillet 2027.

Voici la composition des groupes :