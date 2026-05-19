Le député Tafsir Thioye face à la presse ce mardi

Le Tafsir Thioye animera un point de presse ce mardi 19 mai à 16h, à la salle Mamamya de Castor (Dakar). Sa prise de parole portera essentiellement sur la modification des articles L29 et L30 du Code électoral par la majorité parlementaire (Pastef), selon Pressafrik.

Avant la promulgation de la nouvelle Loi par le président Bassirou Diomaye Faye, Tafsir Thioye fait partie des parlementaires qui ont constamment dénoncé de «graves irrégularités» dans la procédure et une violation présumée du règlement de l’Assemblée nationale.

Étant député non-inscrit de la coalition Sopi Sénégal, il n’a pas réussi à réunir le nombre de signatures nécessaires auprès de l’opposition parlementaire pour valider un recours collectif en inconstitutionnalité de la loi auprès du Conseil constitutionnel. La Constitution exige la signature d’un groupe d’au moins un dixième des membres de l’Assemblée nationale (soit au moins 17 députés).